O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou que deve encerrar as obras no quilômetro 42 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Estado, nesta quinta-feira (6). Um deslizamento de rochas provocou constantes interdições no trecho, desde outubro do ano passado.

Divulgação DNIT