Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho vai implantar novas medidas de reforço na segurança das escolas que integram a rede municipal de ensino, no intuito de proteger a integridade de alunos e equipes pedagógicas.

Além da estrutura já oferecida – e lembrando que as escolas municipais passaram por reformas diversas e um dos pontos beneficiados foi justamente a questão da segurança – a secretaria municipal de Educação deve se reunir com o comando da Polícia Militar no início da próxima semana para definir ainda mais ações conjuntas de proteção a alunos.

A reunião também deve contar com a presença do diretor municipal de Trânsito, Vanderlei Souza, policial militar reformado e com participação na Força Nacional em diversas oportunidades, portanto dono de grande conhecimento em segurança pública e medidas de prevenção à violência.

Já está definido que as escolas passarão a ter vigilantes em tempo integral durante todo o período letivo, garantindo que o fluxo no interior das escolas seja restrito e que haja profissionais da área com conhecimento para atuar em eventuais situações emergenciais.

Outra medida já adotada anteriormente pela secretaria municipal de Educação foi a implantação do chamado “botão do pânico”, que, uma vez acionado, liga diretamente a instituição à Polícia Militar.

“Já temos a preocupação com a segurança das nossas escolas desde o começo da gestão. Agora vamos nos reunir com a Polícia Militar, com a presença do nosso diretor de Trânsito Vanderlei, e estudar outras medidas para manter nossas escolas e nossos alunos em total segurança. A partir da próxima segunda-feira já teremos uma postura ainda mais rígida com relação a segurança”, garante a vice-prefeita e secretária municipal de Educação, Patrícia Martoni.

Para o prefeito Marcelo Palhares, o tema é tratado com o maior empenho e critério por parte da gestão. “Em dois anos podemos dizer que transformamos a realidade das nossas escolas, com uniformes para alunos, merenda de melhor qualidade, renovação da frota e muitas outras ações. A segurança sempre foi uma preocupação e continuará sendo, ainda mais depois de tudo que nós vimos. Então o compromisso é de buscar um ambiente saudável, acolhedor, mas que garanta a integridade de cada aluno da rede municipal. Estamos estudando diversas possibilidades e vamos ter ações imediatas”, pontua.

Ainda é importante frisar que alguns detalhes do plano de segurança não serão divulgados publicamente no intuito de garantir uma melhor aplicação dessas medidas. As aulas em toda rede municipal de ensino voltam na segunda-feira (10) depois do recesso desta quinta.