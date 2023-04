Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O autor do ataque ao Centro de Ensino Infantil (CEI) Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no estado de Santa Catarina, nasceu no Paraná e já foi detido por quatro vezes. A informação foi divulgada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, na tarde desta quarta-feira (5). Ao todo, quatro crianças foram mortas e cinco ficaram feridas na invasão.

De acordo com o delegado-geral, Luiz Henrique de Lima, de 25 anos, foi identificado como responsável pelos ataques. Ele é natural de Salto do Lontra, no Sudoeste do Paraná.

“Ele responderá por quatro homicídios triplamente qualificado e três tentativas de homicídio triplamente qualificado”, explicou Gabriel.

Por quatro vezes, Luiz Henrique esteve preso. Em 2016, ele foi detido após brigar em uma casa noturna. Em 2021, passou pela polícia por esfaquear o padrasto. Em junho de 2022, estava com cocaína e assinou termo circunstanciado. Já em dezembro de 2022, quebrou o portão do padrasto e esfaqueou um cachorro.

A Polícia Civil já pediu a quebra de sigilo telefônico e telemático. O Grupo Meta, responsável pelo Facebook e WhatsApp, já informou estar à disposição da investigação.

Luto

Ainda pela manhã, as aulas na rede municipal de ensino foram canceladas para quarta e quinta-feira.

“Lamentamos profundamente essa tragédia que causa uma triste marca na história da nossa cidade. Que Deus possa confortar o coração de todas as famílias”, declarou o prefeito, Mário Hildebrandt.

A Prefeitura também declarou luto oficial de 30 dias por conta da tragédia.