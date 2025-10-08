A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Procon-PR, e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizaram nesta quarta-feira (8) a fiscalização de 12 distribuidoras de bebidas de Curitiba em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal, Ministério Público do Paraná e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). As ações tiveram como objetivo coibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, além de orientar consumidores e comerciantes sobre os riscos dessa prática criminosa.

Segundo a coordenadora do Procon-PR, Claudia Silvano, o trabalho de fiscalização e monitoramento foi iniciado na última semana após a confirmação das primeiras suspeitas de intoxicação por metanol no Estado, na cidade de Curitiba. “É uma ação conjunta que envolve vários órgãos que atuam na defesa do consumidor. A ideia é verificar. Essa é uma situação grave, que pode levar o consumidor, inclusive, a óbito, por isso a força-tarefa é essencial”, afirmou.

As fiscalizações estão sendo realizadas em diferentes pontos da cidade e seguirão nos próximos dias. “Alguns locais são escolhidos a partir de denúncias e outros de forma aleatória, com a cidade dividida em quadrantes para facilitar a atuação das equipes. Os produtos suspeitos são apreendidos e encaminhados para análise. Quando o estabelecimento não apresenta nota fiscal que comprove a procedência da bebida, por exemplo, isso já é um indicativo de irregularidade”, acrescentou a coordenadora.

O delegado Cássio André Conceição, da Delegacia de Crimes Contra a Economia e Proteção ao Consumidor (Delcon), reforçou que o trabalho ocorre de forma articulada em diversas regiões do Estado e não se restringe a esta ação específica. “Essas fiscalizações têm o objetivo de identificar a comercialização de bebidas. A Polícia Civil do Paraná acompanha todas as ações”, explicou.

Segundo Conceição, a operação representa uma resposta rápida do Estado à gravidade dos casos. “O comércio de bebidas com problemas pode configurar crime contra a saúde pública, previsto no artigo 272 do Código Penal. Nosso papel é combater de forma rigorosa esse tipo de atividade criminosa e proteger o cidadão”, concluiu o delegado.

A Secretaria de Estado Segurança Pública do Paraná está realizando diversas ações de rastreamento da origem de bebidas. A Polícia Civil está investigando todos os casos registrados no Estado, em parceria com a Polícia Científica. Até o momento, não foi identificado metanol em nenhuma bebida apreendida.

CASOS NO PARANÁ – A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizou nesta quarta-feira (8) as informações sobre os casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol. Até o momento, três casos foram confirmados no Paraná, todos em Curitiba — pacientes do sexo masculino, de 36, 60 e 71 anos, que permanecem internados e recebem acompanhamento médico especializado. Há outros cinco casos em investigação.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, reforçou que o Estado está atento e atuando em articulação com os serviços municipais. “Estamos monitorando todos os casos de forma rigorosa. É fundamental que a população tenha cautela e consuma apenas bebidas de origem confiável, pois o metanol é uma substância altamente tóxica, que pode causar graves danos à saúde e até levar à morte”, destacou.

BUSCA POR AJUDA – A pasta orienta que as pessoas que apresentarem sintomas como dor de cabeça intensa, tontura, náusea, confusão mental ou visão turva procurem imediatamente um serviço de saúde. Os casos suspeitos devem ser notificados à rede de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) do Paraná, que prestam suporte clínico e orientações:

CIATox Curitiba: 0800 041 0148

CIATox Londrina: (43) 3371-2244

CIATox Maringá: (44) 3011-9127

CIATox Cascavel: (45) 3321-5261

PREVENÇÃO – O Procon-PR e a Sesa reforçam que o consumidor deve adquirir bebidas apenas em locais confiáveis, sempre exigindo nota fiscal e verificando rótulo, lacre e selo do IPI. Rótulos borrados, mal colados, com erros de ortografia, lacres rompidos ou preços muito abaixo do mercado são sinais de alerta.

A Sesa e o Procon também alertam para a proibição de transvasar ou reembalar bebidas, prática que compromete a rastreabilidade e aumenta o risco de contaminação. Denúncias podem ser registradas pelo site do Procon-PR.