Na noite do último domingo (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo carregado com aproximadamente 3 mil maços de cigarros contrabandeados durante uma ação de fiscalização na região de Marília/SP, na BR-153.

A ocorrência teve início após uma análise de risco indicar que o automóvel, um VW/Parati, estaria vindo da região de fronteira e poderia estar transportando produtos ilícitos. Com base nessas informações, o veículo foi localizado e abordado, sendo constatada a presença de diversas caixas de cigarros de origem estrangeira, sem documentação fiscal.

O condutor informou que viajava acompanhado de dois passageiros e que o veículo havia saído da região de Guaíra/PR com destino a Marília/SP. Um dos ocupantes assumiu a propriedade da carga, alegando que realizava o transporte para posterior revenda.

Diante dos fatos, o veículo, a carga e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Marília/SP para os procedimentos legais cabíveis. O caso foi enquadrado no crime de contrabando, previsto no artigo 334-A do Código Penal.

A PRF reforça seu compromisso no combate ao contrabando e ao descaminho, crimes que impactam diretamente a economia nacional e contribuem para o financiamento de atividades ilícitas.