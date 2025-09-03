Na tarde desta terça-feira (02 de setembro de 2025), por volta das 15h30, a Polícia Militar do Paraná realizou o cumprimento de um mandado de prisão em Cambará, no bairro Rotary.

A ação foi desencadeada após informações repassadas pela Agência Local de Inteligência do 22º Batalhão de Polícia Militar( Colombo-PR), que apontaram o paradeiro do indivíduo. O mandado, expedido pela Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios do Tribunal de Justiça do Paraná, determinava a prisão em decorrência de condenação pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal).

O documento judicial, com validade até 06 de dezembro de 2043, previa pena restante de 18 anos, 3 meses e 7 dias. A operação contou com o apoio do CPU e da equipe ROCAM, que acompanharam o cumprimento da ordem.

O preso foi encaminhado às autoridades competentes para as providências legais.

A Polícia Militar do Paraná reforça o compromisso com a segurança pública e destaca a importância do trabalho de inteligência na captura de foragidos da Justiça.