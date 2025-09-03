Um homem foi preso na noite de terça-feira (02 de setembro de 2025) em Salto do Itararé, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com sinais identificadores adulterados.

A ocorrência aconteceu por volta das 18h30, na Rua Manoel Beto Leal, bairro Vila Nova. Durante patrulhamento, policiais militares visualizaram uma motocicleta Honda, de cor vermelha, circulando sem placa de identificação.

Na abordagem, os agentes constataram que o condutor não possuía habilitação. Ao vistoriarem o veículo, verificaram que o chassi havia sido suprimido. O número do motor, no entanto, estava legível e, em consulta ao sistema, revelou que pertencia a uma motocicleta Honda CG Cargo, de cor branca, registrada em Avaré-SP.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio do Destacamento da Polícia Militar de Salto do Itararé.