O professor do curso de Filosofia do Campus Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), André Luiz Braga da Silva, ministrou uma palestra durante o XIV Symposium Platonicum, considerado o maior evento sobre Filosofia Antiga do mundo, que reúne especialistas de diversos países. A abertura do Simpósio aconteceu na Universidade Complutense, de Madrid, na Espanha, na segunda-feira, 5 de maio.

A palestra foi apresentada remotamente pelo docente e contou com participação de professores e doutores de instituições do mundo inteiro. André atua no Centro de Ciência Humanas e da Educação (CCHE) da UENP e já publicou dois artigos nos livros especializados da Sociedade Internacional de Platão (IPS), “Parmênides” e “Sofista”, respectivamente. ” Essa sociedade é um organismo internacional de pesquisa, voltada para o intercâmbio e discussão das obras do filósofo grego Platão, que viveu na cidade de Atenas no século IV antes de Cristo”, explica o representante da UENP.

Organizado a cada três anos pela IPS, o Simpósio teve cinco línguas oficiais (inglês, francês, italiano, espanhol e alemão) e seu tema foi a obra platônica “Teeteto”. Além de organizar o evento trienal, a sociedade também publica uma série de livros com artigos de especialistas sobre as obras platônicas. “Minha conferência foi a análise crítica da transmissão, por parte do filósofo grego Platão, das doutrinas de um filósofo grego anterior, Heráclito de Éfeso”, destaca André.

André Luiz Braga da Silva é membro da IPS desde 2015. Além dessa sociedade, o professor também é membro da Sociedade Internacional para Estudos Socráticos (ISSS), desde 2018, e da Associação Internacional de Estudos Pré-socráticos (IAPS), desde 2022, apresentando regularmente, nos simpósios organizados por elas, trabalhos sobre filosofia grega e sua recepção.