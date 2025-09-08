O projeto de Conectividade Rural do Paraná, iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), está entre os quatro semifinalistas na categoria Gestão e Transformação Digital do Prêmio Espírito Público. A premiação reconhece servidores e projetos da administração pública no País. No total, foram 857 inscritos em cinco categorias.

Em setembro, serão anunciados os dois finalistas na última fase do processo de premiação, com a premiação do vencedor prevista para novembro, em cerimônia presencial, em Brasília. Além disso, será realizada uma votação popular em outubro.

O projeto do Governo do Paraná concorre contra o Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul, da Secretaria de Estado da Cidadania, o App Servidor do Rio Grande do Sul, desenvolvido pelo Tesouro do Estado, e o Programa de Governança em Privacidade (PGP) do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) de Brasília.

O Conectividade Rural foi desenvolvido para levar internet ao campo e garantir conectividade às áreas mais remotas do Estado, promovendo acesso à educação, saúde, segurança e novas oportunidades de produção. Para isso, 17 órgãos públicos, entre secretarias estaduais, estatais e institutos, e 15 players do setor privado, como operadoras e empresas de tecnologia, e mais seis entidades representantes da sociedade civil, se envolveram na iniciativa.

Para o secretário da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, a conquista demonstra a determinação do Governo do Estado em levar conectividade e cidadania digital às comunidades rurais. “Estamos levando cidadania ao interior do Paraná. Conectar o campo significa oferecer educação de qualidade, saúde eficiente e mais competitividade para a nossa agricultura. Este reconhecimento nacional mostra que estamos no caminho certo para transformar o Paraná no primeiro estado com 100% de cobertura de internet móvel do Brasil”, destacou.

O projeto realizou mapeamento técnico de 980 localidades desconectadas, com governança dos órgãos envolvidos e fomento via compensação de ICMS (sem uso direto de recursos públicos) que viabilizou a contratação de 541 torres de internet e telefonia desde o início do projeto, em 2023.

O secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, destaca que a parceria com as operadoras é estratégica para expandir essa conectividade e que, nesse sentido, o uso dos créditos acumulados de ICMS disponíveis no Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados (Siscred) da Receita Estadual do Paraná, é fundamental para firmar esses acordos.

“Outros programas do Estado já utilizam esse benefício, permitindo a atração de empresas que vão impactar positivamente a vida do cidadão. A telefonia é mais uma amostra importante do sucesso dessa estratégia”, disse.

Segundo o IBGE (2025), apenas 51% da área rural do Paraná estava conectada à internet. Após iniciar o projeto, a cobertura rural subiu para 61,17% em menos de um ano, segundo estudo da Anatel. A expansão da cobertura de internet em áreas rurais já resulta em um acréscimo anual de R$ 2,08 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná, segundo um levantamento realizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

“O Paraná tem avançado na conectividade rural, mas ainda há muito a fazer. A internet de qualidade é essencial para fortalecer a agropecuária, manter agricultores e jovens no campo, ampliar a agricultura de precisão e incluir regiões hoje à margem do desenvolvimento. A conectividade é um dos maiores instrumentos de inclusão social, produtiva e econômica”, afirmou o presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Natalino Avance de Souza.

O Paraná possui uma área territorial de 199 mil quilômetros quadrados, dos quais aproximadamente apenas 4 mil quilômetros quadrados correspondem a zonas urbanas, enquanto os demais 195 mil quilômetros quadrados compreendem áreas rurais. O estudo mostra que houve incorporação de 19.373 quilômetros quadrados de área rural à conexão no Estado, com base nos dados de crescimento da Anatel.

O coordenador do projeto, Julio César Oliveira, responsável pela apresentação na premiação, explica sobre os próximos passos do projeto. “Estamos trabalhando em diversas frentes para ampliar a cobertura móvel em áreas rurais. Mas não é tão simples quanto parece porque cada região apresenta diferentes tipo de relevo e infraestrutura. Mas até o fim de 2026, temos uma boa projeção para ampliar a cobertura nas áreas rurais que nunca tiveram esse acesso”.

PRÊMIO ESPÍRITO PÚBLICO – Organizado pelo Instituto República.org, a iniciativa já está em sua 7ª edição e visa melhorar a gestão de pessoas no serviço público. O Prêmio busca valorizar servidores e servidoras que inspiram, inovam e demonstram integridade, dedicação e compromisso com a evolução da administração pública, além de entregar resultados de excelência impactando positivamente a sociedade. O Espírito Público já recebeu mais de 3.200 inscrições e premiou mais de 180 iniciativas transformadoras.