A operadora de telefonia TIM foi notificada, nesta terça feira (28), pelo Procon-PR, para esclarecer a instabilidade apresentada nos serviços prestados pela empresa. As reclamações dos usuários foram registradas nas redes sociais durante a manhã.

Segundo a empresa, um rompimento de fibras e falhas de equipamentos de empresas parceiras que fazem a manutenção na região do Paraná, foram as causas da instabilidade apresentada no serviço.

Outro lado

A Tim disse por meio de nota que ” a indisponibilidade ocorrida na sua rede de dados na Região Sul, na madrugada desta terça-feira (28), foi restabelecida por volta das 7h30. Alguns trechos foram afetados por rompimento de fibra e falhas de equipamentos de empresas parceiras que abastecem a região. Os serviços da TIM foram normalizados após ação de contorno para gerenciamento dos equipamentos e aplicação de ganho de potência”.