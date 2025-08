A internet grátis da Starlink começou a ser liberada na última quinta-feira (31) para usuários com cerca de 50 modelos diferentes de smartphones compatíveis.

O serviço, que utiliza satélites da SpaceX para fornecer conexão direta aos celulares, é oferecido em parceria com a operadora norte-americana T-Mobile e promete acesso em qualquer local do planeta, desde que o usuário esteja em área externa.

Lançado oficialmente em janeiro de 2024, o sistema Direct to Cell é uma inovação da Starlink que substitui as torres terrestres por satélites que funcionam como “torres de celular no espaço”. Isso permite cobertura em regiões remotas onde a infraestrutura tradicional de telefonia não chega.

Modelos compatíveis com a internet grátis da Starlink incluem iPhones, Galaxy e Pixel

A nova funcionalidade da internet grátis da Starlink já pode ser ativada em celulares de grandes fabricantes como Apple, Samsung, Motorola, Google e T-Mobile. A lista completa inclui os modelos mais recentes, como o iPhone 16 e o Galaxy S25, além de versões anteriores das linhas mais populares.

Para que a conexão funcione corretamente, é necessário manter o sistema operacional atualizado e ativar a opção de conexão automática para redes emergenciais, nas configurações do aparelho.

Confira os modelos compatíveis:

Apple

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Google

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

Motorola

Razr 2024

Edge 2024

Moto g stylus 5G – 2024

Moto g power 5G – 2024

Moto g 5G – 2024

Samsung

Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54

Galaxy S21 FE, S21, S21 Plus, S21 Ultra

Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra

Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 Fan Edition

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 Fan Edition

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

Galaxy Z Flip3, Flip4, Flip5, Flip6

Galaxy Z Fold3, Fold4, Fold5, Fold6

Galaxy X Cover6 Pro

T-Mobile

REVL 7 5G

REVL 7 Pro 5G

Por enquanto, a internet grátis da Starlink oferece suporte para envio e recebimento de mensagens de texto, compartilhamento de localização e chamadas de emergência.

A SpaceX já anunciou que, em breve, pretende expandir os serviços para incluir chamadas de voz e navegação completa na web diretamente pelos dispositivos compatíveis.