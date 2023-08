Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O curitibano Joel Barbosa Júnior, de 32 anos, teve um mal súbito enquanto caminhava ao encontro de Papa Francisco e morreu em Lisboa, Portugal, durante a Jornada Mundial da Juventude. O paranaense chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu, no domingo (6).

Joel era atuante no Treinamento de Liderança Cristã e no Santuário São Francisco de Assis. A Arquidiocese de Curitiba emitiu nota de pesar. “Viveu seus últimos dias realizando seu sonho de participar da JMJ”, disse.

O Setor Juventude de Curitiba também lamentou a perda. “Viveu seu último dia de vida com intensidade, buscando nosso Senhor presente na figura do papa e junto a juventude do mundo inteiro. Que o Senhor lhe conceda o repouso eterno e faça brilhar para ele sua Luz!”, escreveu.