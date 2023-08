Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de 39 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica nessa segunda-feira (7), em Santa Fé, noroeste do Paraná.

De acordo com informações do Samu, Andréia Gomes de Lima estava mexendo no registro de água quando escorregou e segurou em um fio que estava desencapado. Ela era moradora da residência onde o acidente aconteceu.

A vítima chegou a ser amparada por vizinhos que acionaram socorro. O helicóptero do Samu se deslocou até Santa Fé.

Andréia sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram reanimá-la por quase uma hora, mas ela não resistiu a forte descarga elétrica e morreu.

A Polícia Militar isolou o local para perícia e o corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.