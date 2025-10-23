São Paulo, 23 de outubro de 2025 – A EPR venceu hoje o leilão para concessão do Lote 4 das Rodovias Integradas do Paraná, que abrange trechos das rodovias BR‑272/369/376 e PR‑182/272/317/323/444/862/897/986, conectando as regiões Norte, Oeste e Noroeste do Paraná e fortalecendo a ligação entre os polos produtivos agrícolas e industriais do Estado. O leilão foi realizado na B3, em São Paulo.

A nova concessão abrange 628 quilômetros e contempla intervenções como a duplicação de 176 km de rodovias, implantação de 157 km de faixas adicionais, 44 km de vias marginais, 49 km de acostamentos e 2,5 km de correção de traçado. Também estão previstas 59,2 km de contornos, 101 interseções em desnível, 1 viaduto, 1 ponte, 33 retornos, 56 passarelas, 50 obras de arte especiais e 50,5 km de ciclovias.

“Este projeto reforça o compromisso da EPR com o desenvolvimento sustentável e a integração logística do Brasil. O Lote 4 se fortalecerá como importante eixo para o agronegócio e para o dinamismo da economia regional. Com disciplina de gestão e foco na mobilidade segura, a nova concessionária modernizará esse corredor estratégico, contribuindo para o crescimento das comunidades e negócios que dependem da rodovia”, afirma José Carlos Cassaniga, diretor-presidente da EPR.

Com a nova concessão, a EPR amplia sua atuação em uma das regiões estratégicas do país, reforçando seu compromisso com a integração logística nacional. A nova concessão atenderá municípios como Umuarama, Maringá, Londrina e Paranavaí. Com a incorporação do Lote 4, a EPR passa a administrar um portfólio de cerca de 3.642 quilômetros de rodovias concedidas em Minas Gerais e Paraná.

Nos primeiros meses de operação, a EPR colocará em execução um Plano de 100 Dias, concentrado em ações para melhoria da fluidez, da segurança e da conservação da rodovia, além de realizar diálogos com comunidades e lideranças locais para identificar os principais desafios e necessidades da região. A nova concessão também trará como impacto positivo a geração de mais de 160 mil empregos diretos, indiretos e por efeito-renda ao longo do contrato.