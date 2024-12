Foram anunciados os vencedores da edição 2024 da Olímpiada Nacional de Eficiência Energética (ONEE). Ao todo, oito mil estudantes receberam premiação e, entre eles, dois representantes da área de concessão do Grupo CPFL Energia: Talles de Oliveira, de Ourinhos (SP), cidade atendida pela CPFL Santa Cruz, e Bernardo Cavalli, de Novo Hamburgo (RS), munícipio da área da RGE. Os vencedores foram homenageados em cerimônia realizada, nesta quarta-feira (27), no SESI Lab, em Brasília.

Essa é a segunda vez que a CPFL é representada por alunos de cidades atendidas por suas distribuidoras entre os vencedores. Em 2021, um dos estudantes premiados no Rio Grande do Sul também era da área da RGE.

“Ficamos muito orgulhosos em ter cada vez mais jovens engajados em construir um futuro sustentável e envolvidos em um contexto em que a eficiência energética é tratada como protagonista. Isso nos estimula a seguir como um dos percursores da ONEE e a continuar disseminando mensagens sobre a importância da gestão consciente dos recursos energéticos”, destaca Walter Barbosa Junior, gerente de Eficiência Energética da CPFL Energia.

O premiado, Talles de Oliveira, 15 anos, entusiasmado com a vitória na competição, ressaltou o modelo de games utilizado durante os desafios. “Participar da ONEE foi uma experiência única e muito diferente de tudo o que já vivi. Aprendi bastante com os jogos, que tornam o conteúdo sobre energia elétrica muito mais interessante. Ficar entre os 8 mil medalhistas foi incrível, e ser o vencedor do estado de São Paulo tornou tudo ainda mais especial. Foi uma oportunidade inesquecível”, enfatiza.

(Da esquerda para a direita) Os estudantes Bernardo Cavalli e Talles de Oliveira representaram a área de concessão da CPFL Energia na premiação deste ano (Divulgação/CPFL)

Bernardo Cavalli, 15 anos, também vibrou com a sua participação e principalmente com a conquista na ONEE 2024: “Quando conheci a ONEE, achei incrível como eles ensinam sobre o uso seguro e consciente da energia elétrica de um jeito tão legal. O que mais gostei foi que tudo era muito dinâmico, com jogos e prêmios que realmente chamam a atenção. Fiquei muito feliz e orgulhoso por ter tirado a maior nota do Rio Grande do Sul, e isso me motivou a querer participar de outras olimpíadas, ainda mais sabendo que ganharia um notebook. Sou muito grato por poder participar de um evento tão importante para o meu futuro”, afirma.

Além dos estudantes de Ourinhos e Novo Hamburgo, a professora Aline Mithiele Ferreira, da Escola Dr Arthur Hormain, de Alegrete (RS), da área de concessão da RGE, também foi homenageada durante a cerimônia realizada em Brasília. Professores, como a Aline Mithiele Ferreira, também foram prestigiados pelo incentivo a eficiência energética (Divulgação/CPFL)