Um muro de cerca de 8 metros de altura por 50 metros de comprimento desabou devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Arapongas, na região Norte do Paraná. O caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (29) e flagrado por câmeras de segurança. As imagens foram divulgadas pela Defesa Civil (assista abaixo).

De acordo com a Defesa Civil, a equipe foi acionada para verificar a situação após o muro colapsar. Segundo a instituição, após as chuvas de quinta (28) e a sexta-feira (29), o acumulado do mês de novembro ultrapassou 185.1 mm, o recorde da estação meteorológica desde que o monitoramento foi iniciado, em junho deste ano.

A Defesa Civil chamou também as equipes da Secretaria de Obras e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea). Ninguém ficou ferido na situação, apesar do susto. “Situação bastante complicada e caótica”, definiu o coordenador da Defesa Civil de Arapongas, Paulo Antonio Kümmel.

As imagens flagraram o momento em que o muro apresenta a primeira rachadura e, segundos depois, desaba. Parte dos muros que separaram as residências, pelo menos quatro geminados, também apresenta rachaduras, e uma escada de metal, que dava acesso à uma das casas, também acaba colapsando.

Veja o vídeo do momento em que o muro desaba, em Arapongas:

https://www.instagram.com/reel/DDFCjpSxLbx/?igsh=MWx0dzZtOXgxN3hkbg==

As residências foram vistoriadas após o desabamento e a Defesa Civil não localizou rachaduras que pudessem causar algum risco imediato aos moradores. No entanto, interdições ainda podem ser feitas após uma análise detalhada do local.