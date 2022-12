Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A fila do ferry boat para atravessar a Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná, continua movimentando o trabalho das autoridades na região. Nesta quarta-feira (7), a Prefeitura de Guaratuba chegou a autorizar ambulantes a venderem alimento para quem está parado à espera da vez para a travessia.

Na terça-feira (6), do outro lado da Baía de Guaratuba, a fila passou pela rodoviária de Matinhos e foi parar na entrada da cidade, na PR-508, conhecida como rodovia Alexandra Matinhos. A espera, em alguns casos, chega a 6 horas.

A página Matinhos Agora, que atualiza diariamente as informações sobre o litoral, com imagens aéreas inclusive, chegou a publicar um vídeo que mostrava a fila. Pelas imagens era possível ver a dimensão da espera de quem buscava atravessar a Baía de Guaratuba pelo ferry boat na terça-feira.