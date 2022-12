Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente foi registrado na noite desta terça-feira (6), na PR-456, em Santa Maria do Oeste, na região central do Paraná. Um caminhão, carregado com toras de eucaliptus tombou sobre dois carros de passeio e cinco pessoas morreram. O caminhoneiro teve apenas ferimentos leves e sobreviveu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 22h30, no trecho que liga até a cidade de Palmital. Os dois veículos atingidos eram da marca Fiat, modelo Uno, e todos os ocupantes morreram no local. A ocorrência foi registrada em um trecho de pista simples, em uma área de curva.

Em um dos veículos, da cor vermelha e com placas de Santa Maria do Oeste, estavam quatro homens. O condutor, de 40 anos, e os três passageiros, de 24, 26 e 28 anos não resistiram ao impacto da carga.

Já no carro com placas de Campina da Lagoa apenas o motorista estava no veículo. O homem, de 49 anos, ficou preso nas ferragens e também não resistiu.

Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava. A identidade das vítimas ainda não foi revelada.