A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) está na linha de frente do atendimento veterinário especializado para a fauna silvestre afetada pelo tornado que atingiu o Paraná na última sexta-feira (7). A instituição recebeu os primeiros animais, incluindo um gavião-carijó e três filhotes de tucano-de-bico-verde, encontrados em Rio Bonito do Iguaçu, município da região Centro-Sul mais atingido pela tempestade.

Os bichos estão sendo tratados no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), no câmpus do Centro Educacional de Desenvolvimento Tecnológico (Cedeteg), em Guarapuava. O trabalho conta com a participação de estudantes de graduação em Medicina Veterinária e residentes de especialização do Curso de Pós-Graduação em Saúde Animal e Ambiental, que acompanham a medicação, alimentação e reabilitação dos animais.

O gavião apresenta uma lesão grave na pata esquerda que exige tratamento com antibióticos e fisioterapia e monitoramento contínuo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já os filhotes de tucano, que tiveram o ninho destruído pela força dos ventos, recebem cuidados clínicos para o desenvolvimento e posterior reabilitação.

Segundo o professor Rodrigo Martins de Souza, que coordena as atividades do Cetras, o fenômeno tornou a fuga impossível para muitos animais. “A intensidade dos ventos de um tornado são incompatíveis com a vida das aves em voo, e mesmo as espécies que buscaram abrigo sofreram impactos diretos com ninhos destruídos e tocas perdidas, sendo essencial esse trabalho de reabilitação para fortalecer as populações de animais severamente atingidas”, afirma o docente.

ASSENTAMENTO – Em Guarapuava, outro município do Centro-Sul afetado pela ventania decorrente do fenômeno, os professores e estudantes prestam um atendimento emergencial no Assentamento Nova Geração, localizado no distrito de Entre Rios. A equipe trata de ferimentos leves, vacinação antirrábica e distribuição de ração para os animais de produção como bovinos, equinos, ovinos e suínos, que sobreviveram ao tornado. A Clínica Escola de Medicina Veterinária da Unicentro funciona como ponto de arrecadação de ração.

REFERÊNCIA REGIONAL – O Cetras fornece atendimento para todos os animais resgatados em áreas afetadas pelo tornado, assegurando os cuidados necessários para a recuperação e futura reintegração dos bichos ao habitat natural. A unidade opera em regime de plantão e recebe espécimes encaminhados pela população e por instituições como: Corpo de Bombeiros Militar; Defesa Civil; Batalhão de Polícia Ambiental; e Instituto Água e Terra (IAT).

Essa atuação acadêmica integra a Rede Estadual de Manejo de Animais em Desastres (Remad), que tem no Cetras uma unidade de referência para o acolhimento de fauna silvestre vitimada por desastres ambientais na região. Desde o final de semana passado, em decorrência do tornado, a Remad já atendeu 2.300 animais, entre espécies domésticas e silvestres.

SOLIDARIEDADE – A comunidade acadêmica Unicentro também está mobilizada em outras frentes de apoio às vítimas do tornado, atuando como ponto de arrecadação de donativos nos câmpus de Guarapuava e Irati. A instituição prioriza a coleta de itens essenciais, como materiais de limpeza, colchões e cobertores, contando com equipes voluntárias para o transporte e distribuição das doações para as famílias de Rio Bonito do Iguaçu.