A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na última sexta-feira (30) que em setembro aplicará a bandeira vermelha patamar 2 na conta de luz. Assim, a tarifa elétrica no Paraná ficará mais cara.

A bandeira vermelha patamar 2 aumenta R$ 7,877 na conta de luz a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A justificativa da Aneel para aplicar a bandeira vermelha na conta de luz é a previsão de escassez de chuva, clima seco e temperaturas altas no país. Isso ocasionou o acionamento das usinas térmicas, que impactam nos custos do sistema elétrico nacional.

“Esse cenário de escassez de chuvas, somado ao mês com temperaturas superiores à média histórica em todo o país, faz com que as termelétricas, com energia mais cara que hidrelétricas, passem a operar mais”, explicou a Aneel na decisão.

Essa é a primeira vez em três anos que a bandeira vermelha patamar 2 é utilizada pela Aneel na conta de luz. Desde abril de 2022, em apenas um mês não havia sido registrada a bandeira verde.