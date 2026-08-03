Um homem de 32 anos morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado no início da noite de domingo (02). O acidente aconteceu na rodovia PR-092, no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná.

Dinâmica do acidente

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h30 e envolveu um Hyundai Veloster com placas de Siqueira Campos.

Conforme os relatos colhidos no local, a vítima, identificada como Diego Pereira da Silva, conduzia o veículo quando perdeu o controle da direção e capotou próximo a Seven, trecho que liga Wenceslau Braz a Siqueira Campos.

Resgate

Equipes do SAMU e da concessionária que administra o trecho estiveram no local para prestar socorro à vítima. No entanto, devido à violência dos impactos, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Procedimentos

A Polícia Rodoviária Estadual acionou as equipes da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima.

Investigação

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.