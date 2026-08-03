Um homem de 35 anos morreu vítima de um acidente de trânsito entre uma moto e um caminhão. A situação foi registrada na tarde da última sexta-feira (31) na rodovia PR-218, no trecho que passa pelo município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro do Paraná.

Dinâmica do acidente

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 16h e envolveu uma motocicleta Honda CB Twister, com placas de Assaí, e um caminhão VW 15.180, com placas de São Paulo.

Conforme os dados colhidos no local, o caminhão estava parado na rodovia prestando apoio a serviços de sinalização viária quando o motociclista acabou atingindo a traseira do veículo. Com a violência do impacto, o homem de 35 anos sofreu ferimentos graves.

Resgate e morte

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU e foi encaminhada ao hospital de Assaí para receber atendimento médico. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Registro policial

Ainda conforme o registro policial, o local onde o caminhão estava parado para a realização dos serviços na rodovia estava sinalizado com cones e bandeiras.

O motorista do caminhão, um homem de 63 anos, não ficou ferido. Ele realizou o teste do etilômetro, que resultou em negativo para o consumo de álcool.

Investigação

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.