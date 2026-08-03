O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) anunciou nesta sexta-feira (31) que desistiu da pré-candidatura ao governo do Paraná e será o candidato a vice na chapa de Sandro Alex (PSD). A decisão foi comunicada em evento em Curitiba, com a presença do governador Ratinho Junior (PSD) e do candidato do partido.

Acordo entre MDB e PSD

A aliança foi fechada após um acordo entre o MDB, legenda de Greca, e o PSD, partido do governador Ratinho Junior e de Sandro Alex. Durante o discurso, o ex-prefeito entregou a Sandro Alex o plano de governo de sua pré-candidatura, que definiu como “um plano de paranismo aplicado”, e afirmou que os projetos devem ser incorporados ao programa do candidato.

Greca disse ainda que decidiu abandonar a candidatura própria após ser visitado por Ratinho Junior, que oficializou o convite. “É uma honra e uma alegria servir ao Paraná”, afirmou o candidato a vice.

Sandro Alex elogiou a gestão de Greca à frente da capital paranaense. “Os moradores de todos os municípios do Paraná têm orgulho de sua capital”, declarou. “É uma grande alegria, como candidato, contar com um vice como Rafael Greca”, completou.

Trajetória política

Greca foi prefeito de Curitiba por três mandatos, eleito em 1992, 2016 e reeleito em 2020. Neste ano, deixou o cargo de secretário de Desenvolvimento Sustentável na gestão de Ratinho Junior para concorrer às eleições de 2026. Ao longo da carreira, foi vereador, deputado estadual constituinte, deputado federal e ministro do Esporte e Turismo do Brasil no governo Fernando Henrique Cardoso.

Candidatura ao Senado segue indefinida

A definição da segunda vaga do PSD para o Senado continua em aberto. “Isso já foi compromissado e é público. Agora nós temos mais quatro, cinco dias para ouvir os outros partidos, inclusive o nosso, para definir a segunda vaga. É uma definição que a gente vai fazer em conjunto”, disse Ratinho Junior.

Resumo

Rafael Greca abriu mão da pré-candidatura ao governo do Paraná e será vice na chapa de Sandro Alex (PSD), após acordo entre MDB e PSD. O anúncio foi feito em Curitiba, com a entrega do plano de governo do ex-prefeito para incorporação à campanha. A segunda vaga do PSD ao Senado segue indefinida.