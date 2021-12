Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Brasil tem 140,7 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid, ou 66% da população. É o que aponta o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.

O número de pessoas parcialmente imunizadas, com ao menos uma dose da vacina, é de 160,3 milhões. Isso corresponde a 75,18% do total de habitantes do País.

Ainda com impacto do ataque hacker aos sistemas do Ministério da Saúde, os Estados do Acre e da Paraíba não atualizaram os dados da vacinação. Já o Amapá, Paraná, Rio de Janeiro, Alagoas, Mato Grosso e Santa Catarina não relataram atualização das informações de vacina. O Rio Grande do Sul ainda permanece sem dados dos imunizados.

No entanto, houve 1,3 milhão de aplicações em um intervalo de 24 horas. As primeiras doses foram aplicadas em 169,6 mil pessoas, enquanto 790,4 mil receberam a 2ª aplicação da vacina.

O registro de dose única ficou em 1.010. Já as aplicações de reforço foram administradas em 393,1 mil habitantes, com total de 21,6 milhões de doses aplicadas.

Como medida de controle da disseminação da variante Ômicron, o STF formou maioria para fazer valer a exigência do passaporte da vacina para entrada de viajantes ao Brasil. A medida é resultado de uma liminar do ministro Luís Roberto Barroso, que obriga a apresentação do comprovante.

Brasil registra 227 mortes por covid-19 em 24 horas; média móvel é de 150

O Brasil registrou 227 mortes por covid-19 nesta quarta-feira, 15. A média móvel semanal, que elimina as distorções entre dias úteis e fim de semana, é de 150, de acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa.

Não houve registro de óbitos pela infecção nos Estados de Alagoas, do Mato Grosso e do Amapá. Já Mato Grosso do Sul não atualizou casos e mortes, assim como Tocantins e Goiás não atualizaram os dados do dia. No total acumulado, já são 617.348 mil mortes desde o início da pandemia.

No intervalo de 24 horas, os novos casos notificados da doença ficaram em 5.034. O País chegou aos 22,1 milhões de casos da infecção desde março de 2020. A média móvel de casos nos últimos sete dias é de 4.709.