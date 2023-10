Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cachorro ‘Tokinho’ é autor do processo contra o ex-tutor, um homem que foi flagrado agredindo o animal a pauladas em casa, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná (assista abaixo). A juíza Poliana Wojciechowski, da 3º Vara Cível de Ponta Grossa, aceitou o pedido que colocava o cão como autor da ação judicial nesta segunda-feira (2) e o caso repercutiu.

De acordo com a advogada Isabella Godoy Danesi, que defende o animal juntamente com o advogado Vinícius Traleski, a decisão é pioneira em Ponta Grossa neste sentido. “No reconhecimento que os animais têm direito e dignidade, principalmente a questão do dano moral, que traz essa discussão delicada e bem recente de que os animais têm sim emoções, que têm uma psique”, explicou Isabella.

Tokinho é representado pelo Grupo Fauna, que foi responsável pelos gastos com veterinário e acolheu o animal em lar temporário. O cão está para adoção. O valor pedido por danos morais é de R$ 5.820.

O crime de maus-tratos foi registrado no dia 20 de junho deste ano, por câmeras de segurança. O homem foi preso em flagrante e teve liberdade provisória concedida no mesmo dia.

