O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou, nesta quarta-feira (4), que a área Sul de Cascavel, no Oeste do Paraná, foi atingida por um tornado durante o início da manhã, por volta das 6h30. “Com base nas evidências das destruição observada este tornado foi categorizado como um do tipo F2 pela escala Fujita, escala que vai de F0 até F5”, informou o Simepar.

Ainda, o Simepar frisou que esta é uma análise preliminar, com base em registros de vídeos e sobrevoo de helicóptero das áreas atingidas pelo temporal. A classificação da escola Fujita também será aprofundada posteriormente.

Cascavel teve registro de destelhamentos, queda de árvores, postes e muros. A cidade também ficou sem água e sem luz em algumas regiões. Aulas foram suspensas no município.