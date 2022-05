Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Final feliz para dona de casa que descartou no lixo por engano R$ 92 mil da sua aposentadoria.

Após perceber o grave erro, a equipe da Cooperativa de Recicladores de Dois Irmãos (RS), no Vale do Sinos, não mediu esforços para encontrar a sacola.

Segundo o reciclador Alessandro Pooter, 34 anos, na segunda-feira (25), a senhora chegou pela manhã na Cooperativa muito nervosa relatando o ocorrido.

“Ela estava muito nervosa, tremendo, até chorando. Tentamos acalmá-la e prometemos que iríamos ajudá-la, mas sabíamos que as chances de encontrar o valor perdido no lixo eram muito baixas”, disse.

Missão difícil

Foram 3 dias de muita busca e angústia para encontrar o dinheiro. Mas, graças ao empenho de toda a equipe da Cooperativa, na última quarta-feira (27), foi encontrado pelo menos parte do que foi perdido.

“No momento em que peguei a sacola, ela já estava um pouco rasgada e percebi os maços de cédulas soltos. Ao mesmo tempo que a esteira rolava, mais dinheiro vinha em minha direção. Fui juntando tudo e logo comuniquei ao presidente”, contou Alessandro.

Alessandro é natural de Santo Angelo e mora em Dois Irmãos há pelo menos 18. É casado e pai de dois filhos. Foi ele quem encontrou a maior parte do dinheiro, cerca de 80 mil. Questionado se, por algum momento, pensou em não devolver o que encontrou, responde

“Mesmo sendo um valor que poderia me ajudar, no momento em que eu o encontrei, eu já sabia que esse dinheiro não era meu, que tinha dono. Não me sentiria em paz, porque esse valor não veio do suor do meu trabalho”.

Que linda atitude pessoal, parabéns!

Com informações de Jornal VS