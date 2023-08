Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Cavalgada, um dos eventos mais tradicionais da Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro (Efapi- Expo 2023), que completa este mês sua 51ª edição, ocorre dia 13, com início previsto para as 10 horas, simbolizando a abertura oficial das festividades Exposição, realizada pela Sociedade Rural do Norte Pioneiro com vários parceiros, entre eles, Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina e Cresol (Cooperativa de Crédito). O evento acontece tradicionalmente no Parque de Exposições Alício Dias dos Reis.

Segundo o presidente da Cavalgada, José Martins Neto (o Neto Jeans), o evento deve contar com cerca de mil cavaleiros e amazonas, de comitivas vindas da maioria dos municípios do Norte Pioneiro e até da região sudeste paulista. “Este ano, contamos com a parceria do Rotary Clube, que criou a cavalgada solidária, onde pedimos aos participantes e até ao público – que costuma assistir o evento – um quilo de alimento. O Rotary e o Tiro de Guerra se encarregaram de fazer a coleta das doações, que depois serão entregues a uma entidade beneficente, que ainda não foi escolhida. Quem não puder trazer o alimento e quiser fazer um pix no valor desejado, vamos divulgar uma chave para facilitar a doação”, disse.

De acordo com Neto, a intenção é que a Cavalgada deste ano, seja ainda melhor do que a do ano passado. “A anterior foi muito boa, tivemos uma excelente participação de comitivas e o público estava participativo, aplaudindo bastante. Vamos corrigir alguns erros para que esta seja ainda melhor”, contou.

Homenagem

Outra novidade, é que este ano, a Cavalgada vai prestar homenagem à família Pavan, pela contribuição efetiva, por muitos anos, à Efapi e a Santo Antônio da Platina”, explicou.

Trajeto

O ponto de encontro das comitivas será próximo ao Truck Center Molejão, atrás da Rodoviária, bem próximo à BR-153. O local é estratégico por conta do espaço e da segurança. Assim que estiverem prontos, os cavaleiros seguirão para frente da empresa Denorpi e seguem pela avenida Frei Guilherme Maria, até a rua Jovelina França, entrando, em seguida na rua Marechal Teodoro da Fonseca, passando em frente à Igreja Matriz, onde receberão bênçãos do pároco local. Na sequência, entra na rua Tiradentes, sobe a rua Rui Barbosa e pega a avenida Frei Guilherme novamente. O desembarque será no estacionamento da Efapi, antes do CTG (Centro de Tradição Gaúcha), onde o espaço é bem arborizado, possibilitando que os participantes passem uma tarde prazerosa. Uma parceria com comerciantes locais, no espaço terá ponto de vendas de bebidas e de espetinhos.

Nada de bebida alcóolica durante o evento

Durante a cavalgada, é proibido o consumo de bebidas alcóolicas. Segundo os organizadores, a bebida alcóolica já está proibida há muitos anos, a pedido da Polícia Militar, que acredita que dessa forma, o evento se torna mais seguro. “Sabemos que o pessoal gosta de tomar uma cervejinha enquanto participa da cavalgada, mas para compensar, estamos oferecendo um espaço bem propicio para que eles se divirtam após o evento”, salientou Neto.

Live

Na tarde de quarta-feira, 3, o radialista e assessor de imprensa da Efapi, Jayro Henrique realizou uma live com três integrantes da Sociedade Rural do Norte Pioneiro: Junior Gaudêncio, Wagner Messias e José Martins Neto. Eles falaram sobre o evento em geral, mas focaram principalmente na Cavalgada, por ser a atividade que simboliza o início oficial das comemorações e, portanto, a primeira a ser realizada.

Família Pavan: Uma história de amizades e trabalho

Este ano, a Cavalgada também vem com mais uma novidade. Os organizares decidiram que era hora de homenagear as pessoas que sempre se dedicaram à organização da Efapi e que, ao mesmo tempo, se integravam e se identificavam com Santo Antônio da Platina.

Para o vice-presidente da Feira, Junior Gaudêncio, a família Pavan se encaixava exatamente nesses critérios e comentou o assunto com Rodrigo Pavan, filho do agropecuarista Jarbas Pavan Filho, e sobrinho de João Batista Pavan Neto, o Tico Pavan, como era conhecido carinhosamente na cidade e um grande incentivador da Cavalgada.

“O Junior (Gaudêncio) me pediu para escolher entre meu pai e meu tio Tico para receber a homenagem, mas foi impossível. Os dois foram muito atuantes tanto na organização da feira quanto no cotidiano platinense, sem falar nos meus avós, que vieram do Estado de São Paulo, para se estabelecerem em Santa Amélia e posteriormente, em Santo Antônio da Platina, onde criaram todos os filhos. Então sugeri que toda a família Pavan fosse a homenageada, e ele aceitou na hora”, contou.

Para saber um pouco mais sobre os homenageados, Rodrigo explicou a composição familiar, começando pelos avós Jarbas Pavan e Irene Loureiro Pavan, que tiveram os filhos Vera Lucia Pavan, já falecida, casada com José Eduardo Martins da Silva, também falecido; Berenice Pavan de Oliveira casada com Pedro de Oliveira (falecido); Jarbas Pavan Filho, casado com Maria Elizabeth do Prado Pavan; Sonia Maria Pavan Giovannetti, casada com Pedro Claro Giovannetti, e João Batista Pavan Neto, o Tico Pavan (falecido), casado com Jeseanie Rocha de Araújo Pavan.

“Meu avô sempre mexeu com terra, sempre gostou da agricultura e da pecuária. Meus tios e meu pai, Jarbas Pavan Filho, seguiram o mesmo caminho e trabalharam juntos quase que a vida toda. Quando era época de Efapi, eles ajudavam muito na organização, principalmente na parte de gado e de leilão junto com o Arão Dias. O que mais se destaca neles, é que eram amigos de todos, principalmente, das pessoas do mesmo ramo. Então, todos frequentavam nossa casa assim como nós também frequentávamos a casa deles. Eram amizades de verdade, para vida toda. Não havia encrencas, brigas, nada disso. Mas a Cavalgada era especial. O tio Tico Pavan se identificava mais com ela, mas a família toda se envolvia e depois participava do evento”, comentou.

Rodrigo lembra que onde hoje é o Supermercado Avenida (Molini’s), na avenida Frei Guilherme Maria, existia apenas um barracão e um terreno aberto cheio de árvores. “Nossa família morava no Edifício Embaixador, mas na época da Cavalgada, os cavaleiros vinham de todos os lados e ficavam, praticamente, acampados naquele terreno arborizado. Ali, eles armavam tendas, barracas, faziam churrasco o tempo todo e toda hora chegava mais gente de toda a região. Esse encontro começava na véspera do evento e o pessoal passava a noite festando”, lembra Rodrigo salientando sempre, que a amizade que eles cultivavam é a parte mais relevante em sua memória. “A amizade com “seo” Eurípedes e com o Junior Gaudêncio rendeu até uma sociedade. Eles abriram a Agronorpi, e durante os anos que a empresa funcionou, ficaram ainda mais próximos. Eu também trabalhei lá”, disse.

Emoção e honra

Rodrigo Pavan disse que se surpreendeu com a ideia de Junior Gaudêncio de homenagear a família, e que quando contou ao seu pai Jarbas Filho, ele se emocionou. “Meu pai ficou comovido e grato. Minhas tias comemoraram tanto que até mandaram fazer camisetas para o dia. Todos nós estaremos lá para esse momento tão importante”, afirmou.