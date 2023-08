Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ex-diretor da 19 Regional de Saúde, Jorge Clóvis Godoy, faleceu na manhã desta sexta-feira, 11 de agosto, em Jacarezinho.

Durante o ano de 2010 (durante o mandato do então Governador Orlando Pessuti) ele chefiou a regional de saúde e participou da inauguração do SAMU no Norte Pioneiro, Casa da Mulher em vários municípios e a sede atual que funciona o HEMEPAR.

O atual diretor da 19 Regional, Marcelo Nascimento, externou o sentimento de condolências à família. “Uma grande pessoa que temos a perda neste momento. Atuou de grande forma durante sua gestão à frente da 19 Regional”, enfatiza Marcelo Nascimento. Ele será enterrado às 16 horas desta sexta-feira.