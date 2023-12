O sábado (16) foi de calor intenso em todo o Paraná. Segundo dados do Simepar, nenhuma cidade onde há estação climatológica registrou temperatura máxima abaixo dos 30°C.

No noroeste do estado, Loanda foi a cidade que teve o dia mais quente. Os termômetros atingiram 40,2°C em Loanda. A máxima mais baixa foi no sudeste do estado, em Inácio Martins, 31,2°C.

Nas demais cidades do Paraná, o calorão também castigou os moradores. Além do calor, o tempo seco intensificou a sensação de tempo abafado.

Veja a lista de máximas no Paraná neste sábado (16), segundo o Simepar: