O domingo (17) será ensolarado na maior parte do estado, com temperaturas entre 37° C e 17°C. Algumas regiões, como Pato Branco, União da Vitória e Guarapuava devem registrar chuvas, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

O dia deve ser quente no norte e noroeste do estado. Em Paranavaí, as temperaturas variam entre 37° C e 24° C. Jacarezinho deve registrar máxima de 36° C e mínima de 22° C.

O tempo é mais fresco na capital, em que a mínima deve ser de 17° C, e a máxima de 29° C. A previsão é de que no oeste o dia seja ensolarado, e em Foz do Iguaçu a mínima deve ser de 26° C e a máxima de 35° C.