O relógio marcava 0h da terça-feira, 15 de novembro, e as sedes dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) em todo o Norte Pioneiro passavam por uma mudança. Naquele momento o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) e a empresa SAMAIS assumiam a gerência pelo atendimento na área de abrangência da 19ª Regional.

Na última sexta-feira o Presidente do CISNORPI e Prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, explico que a medida só foi possível devido a vontade dos prefeitos, secretários de saúde e a equipe do consórcio que se empenharam para concretizar a ação.

“Neste momento estaremos com onze ambulâncias que foram inicialmente locadas para o atendimento e suprir a necessidade”, comenta Marcelo Palhares. Durante a madrugada as bases de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Siqueira Campos, Joaquim Távora e Santana do Itararé contaram com representantes das equipes de transição.

Palhares ainda explicou que todos os trâmites na Secretaria Estadual de Saúde (SESA) e Ministério da Saúde foram protocolados e autorizados para o funcionamento. As cidades da área de abrangência da 18ª Regional continua com o gerenciamento do SAMU através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Paraná (CISNOP) com sede em Cornélio Procópio. “Tenho a certeza que as pessoas que necessitarem do atendimento em breve sentirão uma melhoria significativa”, finaliza Marcelo Palhares.

Municípios atendidos pelo CISNORPI: Barra do jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.