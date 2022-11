Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Atento, Pedro Teodoro Ribeiro, 61 anos, de Santo Antônio da Platina está experimentando o novo aparelho auditivo na sede do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI). Acompanhado de sua mãe Francisca do Carmo Ribeiro, ele que também é deficiente visual, já consegue ouvir a conversa que está ao seu redor.

“Na primeira vez que pegamos o aparelho auditivo demorou alguns anos. Nesta vez, desde o pedido até a chegada foram 21 dias. Agora vai melhorar e muito”, comemora Francisca do Carmo Ribeiro. A fonoaudióloga Cássia Yamamoto destaca que o aparelho é de uma qualidade boa e os pacientes estão satisfeitos.

O Presidente do CISNORPI e Prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, explica que a fila era de dois anos para as pessoas conseguirem o aparelho auditivo. “Agora estamos conseguindo reduzir para 21 dias. A demanda era grande e estamos reduzindo. Um agradecimento especial ao governador Ratinho Junior e ao Secretário Estadual de Saúde Beto Preto pelo apoio”, finaliza Marcelo Palhares