O Paraná inicia a semana com 24.880 vagas de emprego abertas em todas as regiões do Estado por meio da Rede Sine/Agências do Trabalhador. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, com destaque para funções ligadas à indústria, comércio, serviços e agronegócio. Entre os cargos com maior número de vagas estão alimentador de linha de produção (6.528), abatedor (1.402), vendedor de comércio varejista (1.095) e operador de caixa (970).

A Regional de Cascavel lidera o ranking, com 6.067 vagas abertas, impulsionada principalmente pelo setor industrial e agroindustrial, com forte demanda por alimentadores de linha de produção (2.144) e abatedores (1.000). Na sequência aparece a Regional de Curitiba, que soma 4.305 oportunidades, refletindo a diversidade econômica da Capital e da Região Metropolitana.

A Regional de Campo Mourão reúne 3.318 vagas, com grande presença do setor agroindustrial, enquanto a Regional de Foz do Iguaçu contabiliza 2.869 oportunidades, puxadas especialmente pela indústria e pelo comércio, com destaque para alimentador de linha de produção (823) e vendedor de comércio varejista (587).

No Sudoeste, a Regional de Pato Branco tem 1.830 vagas, com forte participação da indústria e do comércio. Já a Regional de Londrina, no Norte do Estado, soma 2.130 oportunidades, com destaque para a indústria, comércio e serviços administrativos.

Outras regionais também apresentam volumes expressivos de vagas, como Maringá (1.465), Umuarama (908), Paranaguá (731), Guarapuava (810), Ponta Grossa (321) e Jacarezinho (126), demonstrando que a geração de empregos avança de forma equilibrada por todo o território paranaense.

Segundo o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, os números refletem o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento da economia e a inclusão produtiva da população. “Estamos investindo de forma contínua na ampliação das oportunidades de emprego, no apoio às empresas e na qualificação dos trabalhadores. Esses quase 25 mil postos abertos mostram que o Paraná segue crescendo de forma sustentável e gerando renda para as famílias em todas as regiões”, destacou.

“Os números demonstram o impacto positivo das políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda e desenvolvimento regional”, complementou.

Além das vagas operacionais, a rede também oferece oportunidades para cargos técnicos, administrativos, de nível superior e estágios, especialmente em Curitiba e na Região Metropolitana, ampliando as possibilidades para jovens e profissionais em busca de recolocação. Há vagas com salários maiores para farmacêuticos, encanadores, auxiliares financeiros, técnicos de manutenção elétrica e eletricistas. Entre os estágios, destacam-se a procura por profissionais em formação para biomedicina, engenharia civil e auxiliar administrativo.

O Governo do Estado também reforça os investimentos em qualificação profissional, por meio de cursos gratuitos alinhados às demandas reais das empresas, garantindo que trabalhadores estejam cada vez mais preparados para ocupar as vagas disponíveis. Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador mais próxima ou acessar os canais digitais oficiais para consultar as oportunidades, atualizar o cadastro e receber encaminhamento direto às empresas contratante.