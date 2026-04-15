Conviver com uma ferida que não cicatriza não é só uma questão de saúde, é dor constante, limitação e, muitas vezes, isolamento. No Paraná, esse cenário começou a mudar com a criação do Ambulatório de Cuidados de Lesões de Difícil Cicatrização do Hospital de Dermatologia Sanitária (HDSPR), localizado em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, que ultrapassou a marca de 40 mil atendimentos deste tipo de lesão em 2025. Só nos três primeiros meses de 2026, já foram mais de 6 mil procedimentos realizados.

O serviço foi implantado pela Secretaria de Estado da Saúde em 2021 para atender pacientes que, por muito tempo, não encontravam acompanhamento adequado para feridas complexas. Desde então, os atendimentos saltaram de 7.895 no primeiro ano para mais de 40 mil, alcançando pacientes de 44 municípios.

Hoje, o ambulatório faz cerca de 4 mil curativos por mês, com atendimentos que vão de casos mais simples até situações de maior complexidade, sempre com acompanhamento contínuo.

A estrutura conta com 10 boxes para atendimentos simultâneos, conduzidos por uma equipe formada por enfermeiros estomaterapeutas e técnicos de enfermagem capacitados tecnicamente e cientificamente no tratamento das lesões, além de um suporte multiprofissional de cirurgiões vasculares, cirurgião plástico, fisioterapeutas, nutricionistas, dermatologistas, terapeutas ocupacionais, odontólogo, psicólogos e assistente social.

O modelo de atenção adotado é interdisciplinar e integrado, proporcionando cuidado integral e humanizado, centrado no paciente. Atualmente, é referência também para capacitação e treinamentos dos municípios voltados à atenção especializada em cuidados com a pele. “O crescimento do ambulatório mostra que estamos conseguindo chegar onde antes havia uma lacuna na rede. Esse serviço não trata só a ferida, ele devolve autonomia, dignidade e qualidade de vida para as pessoas”, afirma o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

São histórias diferentes, mas com algo em comum, a necessidade de um cuidado contínuo e humano. É o caso de Sebastião Duelis de Barros, de 70 anos, que faz tratamento desde 2021 para um câncer de pele e encontrou no ambulatório um apoio fundamental no dia a dia. “Eu sentia muita dor, tanto na cabeça quanto na pele dos braços. Depois que comecei o acompanhamento aqui, tive melhora e hoje só tenho gratidão pela equipe”, relata.

INVESTIMENTO – Em setembro de 2025, teve início uma obra de reforma e ampliação no Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná, com um investimento de aproximadamente R$ 40 milhões. Os recursos do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, tem por finalidade otimizar a estrutura existente e ampliar a capacidade instalada, além de implementar novos serviços. Uma obra de aproximadamente 13 mil metros quadrados.

Em andamento, contempla a implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME), serviço de medicina hiperbárica, Hospital Dia com cirurgias eletivas, incluindo centro cirúrgico de grande capacidade. Ao final da obra, o HDSPR terá sua estrutura aumentada de 28 consultórios para 60, dois novos centros cirúrgicos, 12 leitos do Hospital Dia, Serviço de Oxigenoterapia Hiperbárica, Centro de Imagens e Diagnóstico, além de espaços mais adequados de espera para os pacientes, áreas de circulação e estacionamento. Um novo acesso para carros e pacientes será construído pela Avenida. São Roque, melhorando o fluxo de carros na unidade.

Com isso serão ofertados atendimentos na atenção secundária, como consultas especializadas, cirurgias eletivas e exames de alto custo, principalmente para a população da Região Metropolitana de Curitiba, mas com capacidade para atender também a Macrorregional Leste do Paraná, que abrange 93 municípios.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA – A implantação do Programa de Residência de Enfermagem em Dermatologia Sanitária é uma inovação da instituição, sendo uma das poucas do país a ofertar o serviço. O programa tem como principal objetivo formar profissionais especializados no cuidado de pacientes com feridas complexas, fortalecendo a atenção especializada na rede pública.

COMO ACESSAR – Os atendimentos no Hospital são sempre marcados diretamente pelos municípios. As secretarias municipais de saúde possuem acesso ao sistema de agendamento ambulatorial do Estado (CARE/GSUS) e fazem o agendamento nas vagas disponíveis. O recomendado é que o paciente procure uma unidade de saúde próxima à sua residência para passar por avaliação pela equipe local que pode encaminhar para atendimentos, caso considere necessário.