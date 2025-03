O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta segunda-feira (10) o decreto 9.135/2025 que institucionaliza o programa Mulher Segura, que traz uma série de ações para combater o feminicídio e a violência doméstica. Com operações realizadas em 20 cidades no ano passado, a previsão da Secretaria da Segurança Pública (Sesp) é expandir agora aos 399 municípios paranaenses.

O Mulher Segura trabalha tanto na capacitação de agentes públicos para atender essas ocorrências, como na conscientização e orientação de homens e mulheres para reduzir os casos de violência doméstica.

“Estamos alterando as estratégias preventivas que serão realizadas já em 2025, com a ampliação do programa aos 399 municípios do Paraná”, disse o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira. “Teremos a formação de policiais que atuarão como multiplicadores, para atuação imediata no processo de ampliação. Com isso, teremos ainda o aumento do escopo de abrangência de parcerias voltadas às ações de proteção à violência contra a mulher”.

O programa prevê, entre outras ações, a realização de palestras e ações educativas, a orientação de agentes públicos para atuar nesses casos, o monitoramento simultâneo de agressores e vítimas de violência doméstica e a instalação de salas de atendimento especializado a mulheres nas delegacias. A ideia é também firmar parcerias com outros órgãos e entidades públicas e privadas para a promoção dessas iniciativas.

Além disso, outros projetos e ações em andamento, voltados à segurança das mulheres, poderão passar a integrar o Mulher Segura. O Governo do Estado também destinará novos recursos para a realização de palestras ministradas por policiais, ampliando o alcance das ações preventivas. Desde sua implantação, já foram feitas 421 palestras para mais de 51 mil pessoas.

As 20 cidades que receberam as ações do programa no ano passado tiveram uma redução no número de feminicídios. Foram 18% a menos do que em 2023, passando de 45 para 37 casos nesses locais de um ano para outro.

Com a ampliação, o objetivo é diminuir ainda mais esses números em todo o Estado, já que foram registrados, ao todo, 109 casos de feminicídio no ano passado.