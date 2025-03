No domingo, a menor temperatura foi registrada em Palmas: 14,1°C. A maior do Estado foi em Cerro Azul: 39,2°C. Também no domingo, outras cidades tiveram a temperatura mais alta de 2025: Altônia, com 38,4°C; Apucarana, com 33,2°C; Fernandes Pinheiro: 33,8°C; Lapa: 33°C; Londrina, onde chegou a 36°C; Ponta Grossa, com 33,4°C; Santo Antônio da Platina, com 35,8°C; e Umuarama: 36,9°C.

Nesta segunda-feira (10), já fazia 30,4°C em Loanda (Noroeste) antes das 11h. No início da tarde, Guaíra (0este) estava com 35,6°C, e Paranavaí (Noroeste) com 34°C. Mas assim como aconteceu na RMC e no Litoral, a temperatura também deve diminuir no interior do Paraná, porém com menos intensidade.

“Nesta terça-feira tem previsão de chuva em todo o Paraná. Isso faz com que diminua um pouco a temperatura, principalmente no Oeste e Noroeste, onde as máximas não devem ultrapassar os 26°C. Porém, a partir de quarta as temperaturas já voltam a subir. O sol volta a predominar com maior intensidade, com chuvas isoladas no período da tarde nestas regiões”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

Na quinta, na região Oeste, na fronteira com o Paraguai, as máximas devem chegar a 30°C novamente. A previsão é a mesma para as regiões de Paranavaí, Londrina, Maringá e Umuarama. Na sexta, em Jacarezinho, a previsão é de 32°C.

Na Capital, as máximas não devem ultrapassar os 27°C nos próximos 15 dias. As temperaturas também devem ficar amenas no Litoral. “Na região Leste há a influência dos ventos que sopram do oceano. Eles mantém a nebulosidade entre a RMC e o Litoral até fim desta semana”, ressalta Barbieri.

CHUVA – A frente fria trouxe fortes chuvas no domingo. A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e o Litoral foram as regiões mais afetadas, e logo após a chuva as temperaturas caíram nestas áreas: a capital, que registrou temperatura máxima de 32,2°C no domingo, teve menos de 25°C de temperatura máxima nesta segunda-feira até o início da tarde – ou seja, uma queda de sete graus na temperatura. No Oeste e Noroeste as temperaturas devem cair na terça, mas já voltam a subir a partir de quinta-feira.

A chuva na RMC foi expressiva. Em Pinhais, rajadas de vento de 75km/h por volta de 16h30, somadas a um acumulado de pelo menos 15,6mm de chuva, causaram prejuízos. Em Araucária foram 45mm de chuva entre as 18h e as 21h. Em Balsa Nova foram 20mm em 1h (13mm em apenas 15 minutos, às 20h45). Em São José dos Pinhais foram 51,2mm após as 17h45 de domingo, dos quais 23mm foram em apenas 15 min, às 18h.

No Litoral paranaense o volume de chuva também foi alto. Antonina registrou um acumulado de 29,2mm após as 17h15, dos quais 13mm caíram em apenas 15 min, às 17h30. Em Guaratuba foram 34,4mm de chuva após as 18h45, dos quais 18,2mm foram em apenas 15 minutos, às 19h. Em Matinhos foram 40mm, dos quais 30mm foram em apenas meia hora, entre 18h45 e 19h15. A estação do Instituto Água e Terra em Morretes registrou um acumulado de 66,2mm de chuva, dos quais 52mm foram em apenas 45 minutos, logo após as 17h.

