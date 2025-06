O Paraná é um dos estados mais adiantados do Brasil na emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). O Estado emitiu desde 2023, através do Instituto de Identificação do Paraná (IIPR), 2 milhões de documentos que agora usam o número do CPF como registro geral nacional. A substituição obedeceu ao decreto federal 10.977/2022 que determinou o início da implantação até 2024. O Paraná, porém, iniciou o processo um ano antes.

“É uma forma de evitar fraudes, já que anteriormente qualquer cidadão poderia tirar identidades em cada um dos estados brasileiros com números de registro diferentes. Agora há uma unificação”, explica o vice-diretor do Instituto de Identificação, Fábio Tadeu Dambros. Segundo ele, a mudança gera mais segurança à população. A média tem sido de 110 mil CINs emitidas mensalmente no Estado.

Neste aspecto, de acordo com o vice-diretor, o Paraná tem se destacado entre as unidades da Federação. “Mais de 15% da população paranaense está identificada com o novo documento”, afirma Dambros. As carteiras novas têm foto, filiação do usuário e o número do CPF. Na versão digital é possível adicionar dados como os números da CNH e do PIS.

Para solicitar a Carteira de Identidade Nacional, o titular deve informar o CPF e o endereço com CEP. A fotografia é captada pelo próprio IIPR. O Instituto de Identificação também faz a inscrição e validação do CPF das pessoas que não o possuem.

Segundo Francisca Duarte Mendes, que fez a CIN há dez dias, os procedimentos de solicitação no posto do Instituto de Identificação, em Curitiba, foram muito rápidos. Ela acaba de tirar a CIN da filha de 14 anos. “Fazer o agendamento e vir ao posto apenas para fazer a foto e colher as digitais facilitou muito. Eu já tenho a minha Carteira de Identidade Nacional e agora minha filha tem também”, disse.

Já o motorista de aplicativo Jean Paul Vaz procurou o Instituto de Identificação do Paraná para fazer a CIN da filha de seis meses. Para ele, o processo digital facilitou muito o agendamento. “Foi tudo bem fácil, o site é autoexplicativo. Ainda não solicitei a atualização da minha carteira, mas vou fazer em breve. Com um documento só, fica tudo melhor”, afirma.

A CIN possui as versões impressa e digital, que pode ser acessada pelo aplicativo gov.br. A primeira via é gratuita para cidadãos brasileiros, portugueses que tenham igualdade de direitos e estrangeiros naturalizados. A validade para o público de 12 a 59 anos é de 10 anos e indeterminada para pessoas acima de 60 anos.

Quem não possui RG no Paraná deve fazer o agendamento de atendimento presencial no site da Polícia Civil do Paraná (PCPR). Aqueles que têm o documento paranaense podem solicitar no menu CIN Fácil, no mesmo site