Homem de 25 anos foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de meia tonelada de maconha e recuperou um carro roubado na manhã desta terça-feira (24), por volta das 09 horas, durante fiscalização na BR-277, em Guarapuava (PR).

Os policiais deram ordem de parada para o condutor de um Hb20 de cor branca e durante fiscalização do veículo, foram encontrados tabletes de maconha dispostos nos bancos traseiros e porta malas, posteriormente feita a pesagem de 561 quilos de maconha e 30,7 quilos de skunk, totalizando 591 quilos da droga.

Além disso, foi constatado que o veículo estava com os elementos de identificação adulterados e que ele havia sido roubado em 15 de maio de 2025 em Curitiba.O motorista informou que pegou a droga em Foz do Iguaçu (PR) e levaria até Curitiba (PR). Diante dos fatos, o homem de 25 anos, juntamente com o veículo e a carga, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guarapuava (PR).