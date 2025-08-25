A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita pode ser obtida desde 12 de agosto de 2025, quando passou a valer a Lei n.º 15.153/2025. A norma garante financiamento integral da habilitação com recursos federais oriundos de multas de trânsito.

O programa cobre exames médicos e psicológicos, aulas práticas e teóricas, taxas de prova e até segunda tentativa em caso de reprovação.

Quem pode solicitar a CNH gratuita

Para participar, o candidato precisa estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). A inscrição pode ser feita presencialmente em um Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

Critérios exigidos para inscrição:

CPF, RG, comprovante de residência e de renda;

Renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 706);

Idade mínima de 18 anos.

Estados que já abriram editais para CNH gratuita

Alguns Detrans já colocaram em prática a medida de CNH gratuita e abriram editais para inscrição no programa.

Rio Grande do Sul: inscrições ocorreram entre maio e julho. A lista de selecionados foi divulgada em 22 de julho. O estado já tinha experiência com a CNH Social desde 2012.

inscrições ocorreram entre maio e julho. A lista de selecionados foi divulgada em 22 de julho. O estado já tinha experiência com a CNH Social desde 2012. Roraima: disponibilizou mais de 1,5 mil vagas entre maio e junho nas categorias A (moto), B (carro) e AB (moto e carro). A lista de contemplados está no site do governo estadual.

disponibilizou mais de 1,5 mil vagas entre maio e junho nas categorias A (moto), B (carro) e AB (moto e carro). A lista de contemplados está no site do governo estadual. Espírito Santo: iniciou a segunda fase do programa CNH Social após a lei federal e abriu mais de 3,5 mil vagas.

Estados com programas estruturados

Além dos que já abriram inscrições, outros estados mantêm programas semelhantes ou possuem projetos em tramitação. Entre eles:

Interessados devem se inscrever no CadÚnico para participar da CNH gratuita (Foto: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil)

Com a lei em vigor em todo o território nacional, a expectativa é que novos Detrans publiquem editais nas próximas semanas, ampliando a oferta da CNH gratuita para milhares de brasileiros.