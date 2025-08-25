Os ouvidores públicos que trabalham no Paraná devem se apressar. O prazo para inscrição no curso de especialização em Gestão Estratégica e Governança em Ouvidoria Pública termina sexta-feira (29). A formação é resultado da parceria entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Controladoria-Geral do Estado (CGE) e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). O edital está disponível AQUI . São 500 vagas.

O curso será ofertado gratuitamente a profissionais graduados em qualquer área e que atuem em ouvidorias públicas no Paraná. A capacitação ocorrerá de forma virtual, na plataforma da Universidade Virtual do Paraná – a rede de Educação Digital do Estado. A formação contará com atividades síncronas e assíncronas, conforme cronograma que será divulgado após o período de seleção.

A especialização tem como objetivo capacitar os ouvidores públicos para que desenvolvam novos saberes, aperfeiçoem habilidades e ofereçam serviços cada vez mais qualificados, alinhados às demandas da população.

CURRÍCULO– A estrutura curricular tem carga horária de 360 horas e inclui temas como gestão de manifestações; Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); Lei de Acesso à Informação (LAI); gestão de crises; e métodos de resolução de conflitos.

O Paraná possui quase 80 ouvidorias setoriais em órgãos e entidades estaduais. Porém, o número de profissionais que trabalham nessa área, no Estado e nos municípios, se aproxima de 1.300.

No lançamento do curso a controladora-geral do Estado, em substituição, Izabel Marques, explicou que a CGE tem o compromisso de aperfeiçoar continuamente a governança do Estado e o serviço prestado à população. “A especialização é importante, pois eleva a outro patamar a formação de nossos servidores e o uso das demandas da ouvidoria como ferramenta de gestão”, comentou Izabel.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, destacou a importância da iniciativa para a valorização dos serviços públicos: “É fundamental este processo de formação para que a boa prestação do serviço público prevaleça. É o compromisso do nosso sistema de ciência, tecnologia e ensino superior em contribuir para aperfeiçoar e melhorar a prestação do serviço público, atendendo melhor as demandas da sociedade”, afirmou o secretário.

Serviço:

Especialização em Gestão Estratégica e Governança em Ouvidoria Pública

Período de inscrição: 8 de agosto até 29 de agosto

Acesse o Edital

Inscreva-se