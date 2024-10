Com 4.112 votos, o atual prefeito Dartagnan Calixto Fraiz (PP) foi reeleito no município de Ribeirão do Pinhal, obtendo 54,43% dos votos válidos na eleição municipal deste ano. A vitória consolida seu segundo mandato, com Rodrigo Power Point como vice-prefeito, sob a coligação “Cuidando do Presente, Construindo Futuro” (PP, PL, PRD, Solidariedade, PSD, PSB).

Badaró (MDB), conquistou 3.153 votos, o que representou 41,73% do total. Badaró, acompanhado pelo candidato a vice-prefeito Pastor José Carlos, integrou a coligação “Juventude e Experiência” (MDB, União Brasil), mas não obteve sucesso na disputa.

A terceira colocada, Elizabeth Dutra (PT), da federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB, PV), recebeu 290 votos, representando 3,84% do total. Seu vice na chapa foi Marnix Willem, conhecido como Maneco.

Ao todo, 7.568 votos válidos foram registrados, enquanto 151 eleitores optaram por votar em branco (1,92%) e 160 votos foram considerados nulos (2,03%).