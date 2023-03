Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) deu início às obras, nesta quarta-feira (15), para recuperar o trecho da BR-277 que sofreu com um afundamento do pavimento, em Morretes, no Litoral do Paraná. O problema foi constatado no quilômetro 33 e ficou confirmado por uma equipe técnica que o terreno está ‘geologicamente comprometido’.

Em vídeo, o superintendente Regional do DNIT no Estado do Paraná, Christiano Schineider Machado, disse que ainda não é possível definir uma prazo para a execução dos reparos.

“Estou aqui para informar que hoje iniciaram os trabalhos de remoção do solo. Estamos finalizando os serviços de sondagem e com isso vamos determinar as soluções que serão adotadas. Com isso eu poderei dar maiores detalhes na questão de prazos de execução e liberação de via, mas pode ter certeza que estamos trabalhando com afinco para que isso aconteça o mais rápido possível”, afirmou Machado.

Na última quarta-feira (08), o local foi bloqueado para reparos e um desvio foi aberto transformando o trecho do sentido a Curitiba em pista simples.