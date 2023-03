Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A dupla de paranaenses Natanael Ronerson Kovalski, sargento do Corpo de Bombeiros, e Geovane Lins Mota dos Santos, soldado da Polícia Militar, retornou ao Paraná na última semana, após 17 dias de atuação no combate a incêndios florestais que atingiram a região Centro-Sul do Chile. Eles integraram uma equipe de 36 profissionais da Força Nacional de todo o Brasil enviada em dois aviões da Força Aérea Brasileira. A catástrofe deixou ao menos 26 mortos e centenas de milhares de hectares de florestas destruídas.

Designados para atender a região de Maule, a equipe brasileira trabalhou junto com a Corporação Florestal Nacional do Chile (Conaf) – órgão equivalente ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) – para proteger as florestas nativas do país. “O maior aprendizado é esse, de trabalhar com um outro povo como se fôssemos realmente seus irmãos. O respeito é a palavra de ordem numa operação como essa”, afirmou Kovalski.

Ele conta que o local onde atuaram é um terreno muito difícil, com regiões montanhosas. “Nós atuamos muito próximos de um vulcão”, contou Kovalski, que já tem experiência com operações de emergência internacionais. Em 2019, ele esteve em Moçambique após a passagem de um ciclone pelo país africano. Dois anos depois, participou de uma operação no Haiti depois do terremotos de 2021.

Além do Brasil, outros 11 países, entre eles Colômbia, Argentina e Espanha, enviaram bombeiros e brigadistas para ajudar no combate ao incêndio, um dos mais graves dos últimos anos. “A integração foi muito boa e trabalhamos todos esses dias fazendo a proteção de residências e dos parques de floresta nativa chilenos”, destacou o sargento.

O soldado Geovane Lins Mota dos Santos destacou a importância de participar de uma operação como essa. “É um momento ímpar na minha vida profissional e pessoal em que acima de tudo buscamos proteger e ajudar as pessoas”, relatou. “É uma realização profissional sem igual, em que eu busco levar, sempre que posso, a bandeira do Paraná”.

Foram mais de 3 mil brigadistas e 3,6 mil bombeiros voluntários atuando na catástrofe ambiental, trabalho que resultou no fim dos pontos de calor registrados pelo satélite Firms. “Conseguimos ter sucesso em extinguir o incêndio, algo que foi extraordinário. Fizemos um levantamento de georreferenciamento de imagens de satélites do dia em que chegamos até 25 de fevereiro, e as imagens são claras. A gente realmente extinguiu o fogo, não haviam mais pontos de calor”, contou Kovalski, celebrando os resultados.

INTERCÂMBIO– Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, a experiência de atuar em outros países ajuda a promover um intercâmbio entre as práticas de cada lugar. “Foi um aprendizado muito grande, principalmente no quesito interagências, como atuar em conjunto com uma outra instituição, a questão cultural. É preciso saber respeitar o jeito do outro, a técnica, ver o que eles fazem de bom e trazer para o Paraná, além de levarmos o que fazemos de bom por aqui”, afirmou.

A Força Nacional é composta por bombeiros militares, policiais militares e civis de diversos estados e atua em ações de ajuda humanitária, situações de calamidade pública e emergências. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná já participou de outras operações de combate a incêndios florestais em outros estados. Entre eles, a corporação atuou na região amazônica, no Pará, em 2019, no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, e na operação Guardião dos Biomas, em diversas regiões do País, em 2021.

INCÊNDIOS – Os incêndios florestais no Chile nesta época do ano são comuns, mas em 2023 se intensificaram mais do que o normal em ao menos quatro regiões do país: Maule, Ñuble, Biobío e Araucanía. “Sabemos que o mundo enfrenta as mudanças climáticas e obviamente o Chile enfrentou algo que faz parte disso”, disse o sargento.

.MUDANÇAS CLIMÁTICAS– Na segunda-feira (13), o governador em exercício Darci Piana participou da formalização do Consórcio Brasil Verde , iniciativa dos governos estaduais para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e reduzir a emissão de carbono no País. O Paraná ficou responsável por coordenar os trabalhos referentes à Mata Atlântica, em que o Estado tem 99% do seu território inserido no bioma e com uma das maiores áreas remanescentes de floresta no País.