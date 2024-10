A Editora da Universidade Estadual do Norte do Paraná lançou o livro “Memórias múltiplas do cotidiano: trabalho, religiosidade e lazer na região Nordeste do Paraná (séculos XX e XXI)”. A obra foi organizada pelas professoras da UENP, Janete Leiko Tanno e Rosiney Aparecida Lopes do Vale, e por James Rios de Oliveira Santos.