A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), através da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, divulgou teste seletivo para cadastro reserva de estagiários para a Reitoria da Instituição. As inscrições seguem até dia 28 de outubro e devem ser realizadas na Reitoria da UENP, em Jacarezinho.

Acesse o edital AQUI.

Os candidatos interessados devem realizar as inscrições mediante preenchimento da Ficha de Inscrição, com fotocópia do documento de identidade e CPF, declaração de que não possui vínculo empregatício ou bolsa de qualquer origem, além do comprovante de cadastro na Central de Estágio do Estado do Paraná.

O processo seletivo contará com prova escrita, realizada no dia 4 de novembro, às 14h, em local definido em edital específico, e entrevista, que ocorrerá de 18 a 22 de novembro, também com horário e local definido em edital específico. O resultado final será divulgado até dia 26 de novembro.

CRONOGRAMA

Inscrições: até 28 de outubro

Local: Reitoria da UENP – Av. Getúlio Vargas, 850, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30

Prova Objetiva: 4 de novembro

Entrevistas: de 18 a 22 de novembro

Resultado: até 26 de novembro