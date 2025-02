Uma frente fria que se aproxima do Paraná traz instabilidade para a metade sul do estado, nesta segunda-feira (17). Apesar da possibilidade de chuva forte, as temperaturas continuam altas.

De acordo com informações do Climatempo, áreas próximas de Santa Catarina, como União da Vitória e Guarapuava, começaram o dia com chuva. Ela deve retornar na parte da tarde.

Muito calor

Para Curitiba, a previsão é de sol com temperatura máxima de 32ºC. Pancadas de chuva localizadas podem acontecer no período da noite. No litoral o calor deve ser ainda maior, com os termômetros se aproximando dos 41ºC.

Na metade norte e sudoeste do estado, a previsão é de que a temperatura chegue a quase 37ºC.

O cenário é diferente em Palmas, onde não esquenta muito e o dia deve ter mais nebulosidade.

Frente fria continua afetando a terça-feira (18)

Na terça-feira (18), a frente fria que está no Rio Grande do Sul (RS) sobe um pouco mais e aumenta a probabilidade de chuva em muitas áreas do Paraná.

O dia deve ser marcado por bastante nebulosidade e pacadas de chuva em vários momentos. Em Curitiba, a chuva deve começar apenas no início da tarde. Para a região central e norte do estado, não há alerta de chuva.

A frente fria se afasta a partir de quarta-feira (19), mas a alta umidade somada às altas temperaturas favorecem um cenário com a presença de nuvens carregadas. Por isso, as pancadas de chuva típicas da estação devem continuar acontecendo.