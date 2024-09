A partir da próxima segunda-feira (9), o tráfego de veículos na Avenida Antônio dos Santos Miranda, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, será alterado devido às obras de acesso para a nova ponte do município. Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), do centro para o ferry boat, a avenida passa a ter sentido único. Com uma das três faixas interditada, a outra será dedicada ao acesso ao ferry boat e a exclusiva aos moradores de Caieiras.

Ainda segundo o DER-PR, todo o tráfego saindo do ferry em direção ao centro de Guaratuba será desviado para a Rua Marechal Hermes, que permanece com sentido duplo. O tráfego em direção a Caieiras não sofrerá alterações.

O DER/PR recomenda que os motoristas trafeguem com cautela, respeitem a sinalização provisória e evitem horários de pico para prevenir atrasos. Pedestres devem utilizar as faixas de travessia para garantir a segurança.

A nova Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, ciclovia, e guarda-corpo nas extremidades. Os acessos totalizam 1.826 metros, incluindo vias locais e conexão à Estrada de Cabaraquara.