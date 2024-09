Duas adolescentes, de 16 e 17 anos, morreram em um grave acidente na PR-323, entre Umuarama e Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná. As garotas estavam em um GM Monza, acompanhadas de um jovem, de 23 anos, e de uma amiga de 13. O rapaz perdeu o controle da direção na madrugada do último domingo (1º) e só parou após capotar várias vezes no canteiro da rodovia.

O veículo foi encontrado destruído em uma área de vegetação, no canteiro da PR-323, na altura do km 272. Os quatro ocupantes do carro chegaram a ser socorridos, porém, duas adolescentes não resistiram.

Uma das garotas que morreu foi identificada como Maria E P C, de 16 anos. A adolescente foi sepultada nesta segunda-feira (2), no cemitério de Cruzeiro do Oeste. A outra vítima que não resistiu tinha 17 anos.

O motorista, de 23 anos, e a garota de 13 foram encaminhados para hospitais da região. O rapaz, que conduzia o Monza, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme informação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).