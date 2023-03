Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Jacarezinho firmou contrato com a Editora Divulgação Cultural para aquisição de material de apoio pedagógico e projeto de alfabetização, destinados aos alunos matriculados no infantil 4 e 5, e 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede de ensino municipal. Trata-se de um programa de leitura e inclusão e, com a aquisição do material, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes está oferecendo a alunos e professores todas as condições possíveis para a melhoria do ensino, e são parte de uma estratégia para elevar os indicadores educacionais nos rankings regional e estadual.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares (PSD), a aquisição desse material é de extrema importância para o desenvolvimento educacional dos alunos da rede municipal de ensino. “A secretária Patrícia Martoni, nossa vice-Prefeita, não está medindo esforços para melhorar cada vez mais a estrutura física das escolas, os equipamentos de informática, materiais de apoio para alunos e professores, transporte e merenda escolar. Estamos valorizando os professores e queremos melhorar nossa posição no ranking de avaliação do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)”, pontua o Prefeito.

A secretária de Educação, Patrícia Martoni, informa ainda que adquiriu novos materiais didáticos para uso imediato nas escolas da rede municipal. Desenvolvidos pela Soluções Moderna, os materiais incluem recursos impressos e digitais, para atrair os estudantes e otimizar o aprendizado.

“Assumimos o compromisso prioritário de investir na qualidade do ensino. Atualmente, Jacarezinho tem 10 escolas municipais do 1º ao 5º ano, com 2800 alunos, e queremos que todos sejam atendidos com a mesma qualidade e oportunidade de aprendizado”, explica.

O Aprova Brasil

O Aprova Brasil é um dos mais modernos e utilizados projetos de ensino do mercado. Desenvolvido também para acompanhar as crianças dos Anos Iniciais em sua jornada de autoconhecimento e controle das emoções, o projeto traz uma turma de mascotes, cada uma representando um estado que pode ser alcançado pelas crianças.

Todas as atividades do material impresso são elaboradas tendo por base a matriz do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Periodicamente, são realizados simulados para avaliar o domínio das habilidades trabalhadas nas lições. Utilizando os resultados, são desenvolvidas estratégias de intervenção, para corrigir eventuais dificuldades e garantir sempre o melhor desempenho.